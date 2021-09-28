«Выборы изначально предполагались нелегитимными»: Дмитрий Медведев «раскрыл» секреты
Сомнения Запада в легитимности прошедших в России выборов не должны волновать как жителей страны, так и представителей власти. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Запад изначально был настроен скептически к проведению данного мероприятия, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пыталась заранее его дискредитировать, не желая выделять своих экспертов.
Медведев подчеркнул, что организация намеревалась направить в Россию 500 наблюдателей, при том, что на выборы в США поехали лишь 30, да и максимум свыше 50 человек ОБСЕ не выделяет, но как только дело дошло до России, количество наблюдателей тут же прибавилось.
«В этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», — заявил Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.
Также он подчеркнул, что Запад должен самостоятельно разобраться со своими обвинениями в адрес России — «собака лает, а караван идёт, плевать на такие заявления».
Ранее на центральной площади в Улан-Удэ похоронили российские выборы.