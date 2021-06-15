«Вы что, ошалели?»: лидер парламентской партии ответил «набросившимся на Лукашенко» властям России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на вопрос, боятся ли наши власти повторения событий в Беларуси. После начала протестов в республике он предупреждал, что ждет впереди в случае смены президента Александра Лукашенко.
С началом протестов Зюганов сразу сказал российским властям: «Вы что, ошалели? Что вы набросились на Лукашенко? Мы обязаны понимать главное: это наш последний союзник. Что нас ждет впереди, если ему на смену придут деятели нынешнего киевского формата? Из-под Харькова ракета до Москвы будет лететь три-четыре минуты. Вы штаны не успеете надеть».
Его слова приводит «Коммерсантъ».
Он предупредил о последствиях, если противники России возьмут Беларусь под контроль. Зюганов указывал, что они «будут обсуждать свои планы не с Путиным, а с Белым домом и штаб-квартирой НАТО».
Зюганов в том же интервью рассказал о провалившихся планах по роспуску Госдумы.