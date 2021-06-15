Зюганов рассказал о приходивших с предложением «людях из администрации президента»
Роспуск Госдумы действительно рассматривался весной 2020 года. Это подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он рассказал, почему от идеи отказались.
По словам коммуниста, к нему «приходили люди из администрации президента» - они предлагали распустить нижнюю палату парламента.
«Видимо, кому-то не нравится состав этой Думы. Кому-то недостаточно даже такого преобладания в ней партии власти и ее ассистентов. И вот решили окончательно переформатировать парламент под себя, под задачу тотальной зачистки оппонентов», - предположил Зюганов в интервью «Коммерсанту».
Идея о роспуске Госдумы звучала на фоне обсуждения поправок в Конституцию. Зюганов посчитал проведение двух крупных кампаний одновременно - референдума по Конституции и выборов в Госдуму - недопустимым. Кроме того, в случае реализации замысла Россия осталась бы «без законодательной власти с только что назначенным правительством».
Об этом Зюганов лично говорил президенту РФ Владимиру Путину. В итоге с его позицией согласились.
О досрочном роспуске Госдумы заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он допускал перенос голосования с осени на лето 2021 года.