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Политика
Версия Пескова о «незаготоволенных» вопросах для Владимира Путина начала рассыпаться
23 декабря, 2021 16:25
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Youtube / Первый канал
Представители СМИ, которые признаны российскими властями иноагентами, не получили возможности задать вопрос Владимиру Путину просто потому, что до них не дошла очередь. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после большой пресс-конференции главы РФ для журналистов.
«Не дошла очередь». – заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
Примечательно, что днём ранее представитель Кремля опровергал подозрения в том, что Путину задают заранее заготовленные вопросы. В подтверждение своих слов он заявлял, что в пресс-конференции принимают участие и СМИ-иноагенты, которые задают вопросы главе государства наряду с другими СМИ. Поэтому, по словам Пескова, вопросы не могут быть заранее прописаны.
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