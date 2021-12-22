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Политика
Иноагенты помогли Пескову опровергнуть «постановочность» пресс-конференции с Путиным
22 декабря, 2021 21:43
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Youtube / RTД на русском
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проводится без согласованных с Кремлем вопросов. Никакие заготовки не прописываются, поскольку в мероприятии участвуют и независимые СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они [издания-иноагенты] тоже принимают участие [в пресс-конференции с Путиным], и они тоже спрашивают у президента», - заявил Песков, комментируя сообщения о том, что вопросы перед пресс-конференцией согласуются заранее.
При этом Песков отметил, Кремль отслеживает за главными темами в СМИ и может спрогнозировать тематику вопросов к президенту.
»Это все очень легко спрогнозировать«, - приводит слова Пескова «ТАСС».
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