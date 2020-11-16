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Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал партию Путина

Лилия Караева
16 ноября, 2020 17:47
1 мин
Суд
Pixabay.com

Верховный суд вынес решение о ликвидации партии «Народ против коррупции». Ее лидером был Роман Путин - двоюродный племянник президента России Владимира Путина.

В суде пояснили изданию «Открытые медиа», что партию ликвидировали по иску Министерства юстиции.

По закону, партию устраняют, если она не участвовала в выборах ни разу за семь лет. Соответствующие претензии были к партии Романа Путина.

О том, что «Народ против коррупции» могут ликвидировать, сообщалось в сентябре. Ее лидер заявлял, что изучит варианты выхода из ситуации.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента Игоря. Он работал в ФСБ, с 2013 года и по настоящее время занимается бизнесом - владеет компанией ООО «Путин Консалтинг».

темы
Верховный суд
ликвидация
Роман Путин
партия
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