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Верховный суд вынес решение о ликвидации партии «Народ против коррупции». Ее лидером был Роман Путин - двоюродный племянник президента России Владимира Путина.

В суде пояснили изданию «Открытые медиа», что партию ликвидировали по иску Министерства юстиции.

По закону, партию устраняют, если она не участвовала в выборах ни разу за семь лет. Соответствующие претензии были к партии Романа Путина.

О том, что «Народ против коррупции» могут ликвидировать, сообщалось в сентябре. Ее лидер заявлял, что изучит варианты выхода из ситуации.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента Игоря. Он работал в ФСБ, с 2013 года и по настоящее время занимается бизнесом - владеет компанией ООО «Путин Консалтинг».