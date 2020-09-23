Фото: Роман Путин / соцсети

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать партию «Народ против коррупции».

Ее председателем является двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина предприниматель Роман Путин.

Дата рассмотрения искового заявления пока не назначена. Ранее ликвидацию партии до конца года допустили в ЦИК: она не участвовала в выборах семь лет подряд, сообщает РБК.

Как сообщалось, Министерство юстиции России в 2018 году в ходе единственной проверки партии «Народ против коррупции», нашло девять нарушений в работе организации.

Согласно имеющимся данным, проверка антикоррупционной партии проводилась весной два года назад. Тогда Минюст выявил, что организация игнорирует в своей деятельности положения собственного устава, который, к тому же, нарушет действующее законодательтсво страны.

Тогда же ведомство выяснило, что 12 региональных отеделений партии фактически не осуществляют деятельность, а деньги «Народа против коррупции» находятся за рубежом.