Политика

Венгрия заинтересовалась российским газом. По словам министра иностранных дел и внешней торговли страны Петера Сийярто, в скором времени он начнет вести переговоры по этой теме.

Сийярто отметил, что ставил перед собой две цели в вопросах, касающихся сотрудничества с Россией. Первая связана с закупкой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вторая – с поставками газа в Венгрию. Он рассчитывает на плодотворный диалог с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи», – цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что Новак его поддерживает, поэтому осталось только договориться с Миллером.

Ранее сообщалось о том, что в Германии предрекли подорожание газа из-за остановки «Северного потока-2».