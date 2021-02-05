Великобритания: Кремль отвернулся от норм международного права

Политика

Кремль «поворачивается спиной к международному праву». Так министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал высылку иностранных дипломатов из России.

По словам британского министра, объявленные персонами нон-грата дипломаты просто выполняли свою работу. Объявление об их высылке является, по его мнению, ни чем иным, как попыткой «отвлечь внимание от мер российских властей по преследованию лидеров оппозиции, протестующих и журналистов».

Рааб заявил, что он выражает солидарность странам, которые были затронуты таким «неоправданным» действием Москвы.

«Это последний из череды шагов, начиная с отравления Навального, которые демонстрируют, что российское правительство поворачивается спиной к международному праву», - цитирует главу британского МИД «Интерфакс».

Напомним, ранее Кремль объявил о высылке дипломатов Швеции, Германии и Польши. Представителей этих стран обвинили в участии в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее Швеция дала «решительный» ответ на эти обвинения. Читайте об этом в нашем материале.