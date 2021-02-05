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Швеция «решительно» отвергла обвинения России в адрес дипломата

Антон Мельников
5 февраля, 2021 20:13
2 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 20:13
2 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что решение России о высылке дипломата совершенно неоправданно. При этом МИД заявил, что представитель Швеции не участвовал в массовых мероприятиях в России.

«Министерство считает это решение (о высылке) совершенно неоправданным, о чем мы сообщили российской стороне», - сообщила пресс-служба МИД.

Вместе с тем, ведомство заявило, что за решением российских властей могут последовать ответные меры.

«Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России. Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры», - цитирует МИД Швеции «Интерфакс».

Напомним, ранее Россия объявила дипломатов Швеции, Германии и Польши персонами нон-грата. Представители этих стран, согласно заявлению российской стороны, участвовали в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Между тем, МИД Польши уже отреагировал на инцидент. Об этом читайте в нашем материале.

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Швеция
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