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Польша грозит России ответными мерами из-за инцидента с дипломатом

Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:50
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:50
1 мин
Jaap Arriens / ZUMAPRESS / Globallookpress
Jaap Arriens / ZUMAPRESS / Globallookpress

Министерство иностранных дел Польши заявило, что ожидает от России отмены решения о высылке польского дипломатического представителя. В противном случае, польская сторона оставляет за собой право принять ответные меры.

Польский МИД отметил, что представитель страны выполнял «только официальные задачи», которые следуют из его дипломатического статуса, передаёт «РБК».

Напомним, ранее стало известно, что Россия заявила о высылке трёх дипломатов стран ЕС из-за того, что они принимали участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди персон нон-грата оказался и дипломат Польши. Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

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