Россия «наказала» троих дипломатических представителей стран Евросоюза

Политика

Брюссельское издание EU Observer сообщило, что Россия выслала из страны трёх дипломатов стран ЕС. Это случилось из-за того, что они участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Высылке подверглись представители Германии, Польши и Швеции.

Издание утверждает, что дипломатов выставили из страны в то время, как приехавший в Россию представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проводил пресс-конференцию, передаёт «Фонтанка».

Ранее стало известно, что Евросоюз открестился от мер по «Северному потоку-2» и не будет «влезать» в противостояние. Читайте подробнее в нашем материале.