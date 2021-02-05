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Политика
Россия «наказала» троих дипломатических представителей стран Евросоюза
5 февраля, 2021 17:27
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Sachelle Babbar / ZUMAPRESS / Globallookpress
Брюссельское издание EU Observer сообщило, что Россия выслала из страны трёх дипломатов стран ЕС. Это случилось из-за того, что они участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Высылке подверглись представители Германии, Польши и Швеции.
Издание утверждает, что дипломатов выставили из страны в то время, как приехавший в Россию представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проводил пресс-конференцию, передаёт «Фонтанка».
Ранее стало известно, что Евросоюз открестился от мер по «Северному потоку-2» и не будет «влезать» в противостояние. Читайте подробнее в нашем материале.
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