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Россия «наказала» троих дипломатических представителей стран Евросоюза

Антон Мельников
5 февраля, 2021 17:27
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 17:27
1 мин
Sachelle Babbar / ZUMAPRESS / Globallookpress
Sachelle Babbar / ZUMAPRESS / Globallookpress

Брюссельское издание EU Observer сообщило, что Россия выслала из страны трёх дипломатов стран ЕС. Это случилось из-за того, что они участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Высылке подверглись представители Германии, Польши и Швеции.

Издание утверждает, что дипломатов выставили из страны в то время, как приехавший в Россию представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проводил пресс-конференцию, передаёт «Фонтанка».

Ранее стало известно, что Евросоюз открестился от мер по «Северному потоку-2» и не будет «влезать» в противостояние. Читайте подробнее в нашем материале.

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