Великий князь колхозный

Продолжительность пребывания Александра Григорьевича Лукашенко на посту белорусского лидера эквивалентна продолжительности его жизни или, как минимум, свободы.

Ни один из последователей белорусского монарха, за исключением, быть может, его родных сыновей, не упустит счастливой возможности войти в новейшую историю Белоруссии в качестве изобличителя тех преступлений, которые были совершены белорусским монархом и его опричниной за четверть века пребывания на посту главы соседнего государства.

Российская власть не устаёт намекать на то, что содержание никому не нужного Союзного государства, номинального «суверенитета» соседней страны и дружба с белорусским диктатором, не только побившим европейский рекорд пребывания у власти, но и «забившим баки» азиатским «падишахам» бывших союзных республик, стоит недёшево.

Конечно же можно перекрыть Александру Григорьевичу ресурсно-кредитный краник, показав, как Путин умеет общаться с людьми. Можно заставить его топтаться у стен Кремля в ожидании приёма. Принудить ждать у российско-белорусской границы грузовиков с русской гуманитаркой.

Обвалить белорусскую экономику, этот колосс на глиняных ногах, очень просто. Нужно перестать поддерживать то, что не нужно было поддерживать изначально. И… случится настоящее чудо. Беларусь — не Украина. Поколению белорусов, даже той части, которая именует себя гордыми литвинами (мифическими существами одного порядка с эльфами и троллями) всё европейское чуждо.

Лукашенко инфицировал белорусов очень опасной болезнью, которая, к сожалению, не имеет чёткого определения в реестре МКБ-10. Беларусь на мировой арене — страна, которой все должны. Страна, живущая по беспределу (большему или меньшему, чем в России – вопрос другой).

Но если Россия — это «самодостаточная планета», то Беларусь — обломок астероида, блуждающая пуля, космолёт с 10-ю миллионами населения, траектория полёта которого зависит от замашек её «рулевого». Пожизненное право управления ему предоставил народ, забывший в 1994 году спросить медицинский допуск. А с допуском-то проблемы.

Налицо болезнь — пагубная, кошмарная уверенность в том, что ты живёшь в стране, где можно хамить «большому брату», то есть, России. Хамить ей в предлагаемых обстоятельствах нескончаемых санкций можно и должно, если, как на Украине, взят чёткий ориентир на Европу.

Но европейские постулаты (свобода слова, права человека, ценность человеческой жизни, которая может быть оборвана в Беларуси в любой момент, как по приговору суда, так и без него (по прямому приказу вождя) большинству белорусов, предпочитающих «не ссориться с властью», чужды.

Александр Григорьевич в курсе: после его отставки непременно выйдут из тени те, кто предложат его преемнику компромат. Про что речь? Всплывут темы ликвидации эскадронами смерти белорусских политиков — (бывшего председателя белорусского Центризбиркома Виктора Гончара, воспротивившегося беззаконию министра внутренних дел Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского).

С момента их похищения и жестокого (маниакально-церемониального) убийства с помощью расстрельного пистолета, которым приводятся в исполнение смертные приговоры в Республике Беларусь прошло вот уже 2 десятилетия. Но даже если пройдёт четыре, и Лукашенко всё ещё будет жив, срока давности такие дела иметь не будут. Расследование обязательно будет.

И хоть Ельцина, смотревшего сквозь пальцы на злодеяния соседнего правителя, давно нет в живых, отмываться от дружбы с Лукашенко и финансирования его режима нам придётся долго и трудно.

Сдаются и уходят в отставку Назарбаевы, понимающие, что «послевластие» гарантирует им пожизненный почёт, уважение, граничащее с канонизацией (взять хотя бы переименование Астаны в Нур-Султан). Лукашенко, что бы он не говорил, будет удерживать власть до последнего патрона. Нормальный президент, отбыв положенный срок, превращается в политический труп.

Но есть на свете один правитель, который в условиях, когда власть будет им утрачена, рискует попасть в свой собственный капкан, став трупом реальным. Изобличение всех совершённых им преступлений чревато гостевым визитом в расстрельную камеру.

В Республике Беларусь существует давняя традиция камуфлировать неудачи власти кровопролитными трагедиями. Вспомним, 11.04.2011, когда на фоне серьёзнейшего экономического кризиса произошёл взрыв в метро, унёсший жизни 15 человек. «Виновных» оперативно нашли и расстреляли. Глава белорусского государства позировал репортёрам с младшим сыном на фоне фрагментов человеческих тел.

Доверчивый народ забыл и простил экономические трудности. Но… сегодня денег нужно несоизмеримо больше. В казне их, похоже, практически нет.

А вслед за выборами в парламент идут затратные — жизненно важные для Лукашенко! — выборы на новый срок. Допустить совсем уж зримого падения уровня жизни населения нельзя.

И вот тут взрывом уже не отделаешься. Необходимо что-то более глобальное. Например, предательство партнёра по Союзному государству, с которым были планы на интеграцию. Формат этой интеграции понятен только одному человеку.

Чтобы осознать, проникнуться тем, почему Беларусь хочет всё, не давая взамен ничего (ни пяди земли, ни грамма суверенитета, ни «нейтрального» (ну, в смысле, предательского) отношения к разного рода вопросам внешней политики РФ) российский премьер-министр Дмитрий Медведев убил вчера в Горках вместо двух часов семь, беседуя со своим коллегой – премьер-министром Республики Беларусь.

На выходе политики констатировали, что были высказаны диаметрально противоположные идеи интеграции, а прийти к чёткому понимаю дорожных карт этих процессов не удалось. Точнее, согласовано порядка 20 из 31 пунктов, но как выразился Дмитрий Медведев

«Вопрос не в арифметике. Даже если останется одна несогласованная карта, процесс интеграции, который мы перезапустили, может быть поставлен под угрозу».

Не урегулированы главные вопросы, касающиеся российской нефти и газа. Премьеры выглядели уставшими после семичасового диалога. И отдали ситуацию на откуп лидерам двух стран. Это значит, что Лукашенко, который шокирует уже сегодня Кремль фразами в стиле:

«На хрена нам такой союз!»

Вскоре появится в коридорах Кремля, чтобы пойти ва-банк: выбить компенсацию или приступить к розыгрышу последней карты. Какова она?

Белорусский монарх, в 90-е годы расписывавшийся в своей лютой ненависти ко всему белорусскому и заявлявший, что «Белорусский язык бедный. Выразить на нём ничего великого нельзя», в последнее время всеми силами подыгрывает оголтелой белорусской оппозиции.

Сразу после «нашего Крыма» Лукашенко «переобулся» на ходу, посетовал на то, что украинцы не стали умирать за каждую пядь своей земли и намекнул, что белорусы (в случае «вероломной российской агрессии») умирать за неё непременно будут.

Белорусской оппозиции, не устающей признаваться в любви к украинским нацистам, потомкам гарных хлопцiв из дивизии «Галичина», сжёгшей Хатынь, такое обещание понравилось. Масла в огонь подлило российское правительство, затеявшее к 20-летнему юбилею интеграции масштабную ревизию интеграционных процессов и обнаружившее, что договор не выполнен по ключевым статьям и приславшее в качестве «камикадзе» в Беларусь посла Михаила Бабича. Посол доходчиво объяснил «братьям», за чей счёт существует небезызвестное экономическое чудо, и кто оплачивает вырастающие как грибы ледовые дворцы. Оказалось, что Россия.

Все эти годы Россия оплачивает существование никому не нужных и абсолютно бесполезных союзных структур. В частности, союзного парламента, который непонятно когда, из кого и, главное, зачем и для каких целей собран? Вернее, понятно, но, опять-таки, одному человеку и, в общем-то, если быть откровенными для поддержания его квазимонархического тоталитарного режима. Есть даже союзное телевидение (ТРО Союза). Долгих 11 лет, с 2006 по 2017 год, его возглавлял юморист Игорь Угольников. Чтоб смешнее было!

Для чего всё это? Для главного. А главное, это дружба. В 90-е годы Лукашенко «заруливал» к Ельцину, за рюмкой водки и заверениями в готовности вновь, как в 1941 году, рыть траншеи плечом к плечу. Забавно, что когда-то Александр Григорьевич, родившийся в 1954 году, сказал, что его отец погиб на фронте.

Впрочем, на днях от Великой Отечественной войны и Войны 1812 года Александр Григорьевич открестился, посетовав, что белорусам приходилось участвовать «в не наших войнах».

У Бориса Николаевича белорусский президент без проблем выбивал транши на «поддержание штанов». Долгое время удавалось договариваться и с Путиным, увиливая от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также Крыма, как составной части Российской Федерации, размещения российский военных баз на территории Беларуси под предлогом: «Дык тут недалёка са Смаленску ляцець!».

Но вот терпение Путина кончилось. Удивительно! Больше не действуют слова о том, что в Беларуси русские чувствуют себя, как дома, потому что в ходе прошедшей в октябре переписи населения многим гражданам Беларуси, русским по национальности, по данным «Русской планеты», пришлось «сказаться белорусами», чтобы не обрести проблем.

Некоторых россиян, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, лишают права на работу, а некоторых — права на жизнь в стране за отсутствие легального источника доходов или мелкое правонарушение, вынуждая людей, многодетных отцов, затягивать петлю и добровольно уходить из жизни. В то же время пророссийских публицистов за статьи на историческую тематику отдают под суд.

Лукашенко, возводя русофобию, вчерашнюю «животворную радость» одной лишь только национально ориентированной оппозиции, в формат государственной политики, сыплет упреками в адрес России, обвиняя в неблагодарности за оказание «миллиардных услуг». Правда, забывая уточнить, — а каких именно?

Лукашенко не стесняется заявлять, что Россия должна платить Беларуси за охрану границ Союзного государства, опять-таки, то ли не желая понять умом, то ли, действительно не понимая, что пределами Республики Беларусь эта граница не ограничена. Есть ещё, например, граница с Китаем, за охрану которой Путин ни разу не попросил белорусов рассчитаться.

Но Александр Григорьевич, гремя бухгалтерскими счётами, рассказывает миру об уникальной роли Беларуси в судьбе РФ, о тратах на систему оборонного слежения, благодаря которой «Россия слышит, что происходит в странах НАТО».

Не так давно, на волне всеобщей радости белорусских националистов по факту обнаружения останков повешенного в 1864 году Кастуся Калиновского, добивавшегося восстановления польского государства в границах Речи Посполитой, Лукашенко назвал его «нашим гражданином». То есть, гражданином Республики Беларусь, история которой идёт с 1991 года? И сразу вспомнился скончавшийся в 1551 году гуманист и первопечатник Франциск Скорина. По мнению Лукашенко, он жил в Питере, основанном в 1703 году.

Впрочем, создана БССР, если вдаваться в историю, была именно коммунистами в 1919 году. В советское время шла работа по созданию словарей белорусского языка. На советском телевидении популяризировалась белорусская речь. Сегодня на белорусских каналах её практически не слышно. Во времена СССР, которые национально ориентированные белорусы считают временами советской оккупации, на белорусском языке пел свои бессмертные песни всему миру Владимир Мулявин – простой русский парень из Свердловска.

Всё это белорусские националисты называют «периодом русификации». Сегодня с ними активно сотрудничает Лукашенко, выставляя Россию едва ли не главной причиной всех белорусских бед. Так ли это? Вопрос риторический.

Ведь мы, русские, создали эту сказку — страну под названием «Белоруссия» или, если кому-то угодно «Беларусь», не подозревая, что обретя свою номинальную независимость, она отблагодарит нас смачным плевком в лицо за многомиллиардные дотации российских налогоплательщиков.

Сегодня Александр Лукашенко старательно шантажирует Россию, оставшуюся в политической изоляции, требованием всё новых и новых миллиардов за дружбу с Беларусью.

Но миллиарды нам пригодятся самим. А от таких друзей, как Александр Григорьевич, хорошо бы спас Бог. Какой же вариант «прощания с Лукашенко» будет для России самым «бескровным»? Тот, который был с президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым, получившим, в своё время, как и Лукашенко, в единоличное подчинение цветущую республику и едва не угробивший её бесконечной «Рухнамой».

Ведь если Лукашенко не досидит на посту до самого конца своей жизни, как любой нормальный генсек советской эпохи, разбор его полётов будет. Обязательно будет. И не замараться в этом разборе тем, кто финансировал его режим четверть века, будет очень сложно.

Такая история.