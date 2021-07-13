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Политика
Великий обман украинского народа: второй президент Украины рассказал, как республика «кормила» Россию
13 июля, 2021 10:15
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Miroslav Kushnirenko/Russian Look/Global Look press
Украинцев обманули перед референдумом о провозглашении независимости Украины в 1991 году. В этом решил сознаться бывший президент Украины страны Леонид Кучма.
Кучма рассказал об обмане: людям «говорили, что Украина кормит всю Россию», а это не так.
Еще в 1989 году украинский институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России и он оказался «серьезно отрицательным». Республика получала от Москвы нефть и газ по ценам «меньше простой воды», а всю производимую продукцию поставляла по мировым ценам, рассказал Кучма в интервью на YouTube-канале.
По словам Кучмы, «расплата наступила сразу», как только «Россия перешла на торговлю по мировым ценам»
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