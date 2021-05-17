Ведущие бизнес и дела в РФ и в Крыму политики Украины известны Кремлю – составлен список

Политика

В официальной резиденции президента России Владимира Путина пофамильно знают политиков Украины, ведущих дела и бизнес в РФ и в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил о том, что украинская власть несправедливо ведет себя по отношению к депутату Верховной Рады и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, активно продвигающему идею выстраивания грамотных экономических отношений с Россией. По словам главы государства, уже на протяжении многих лет представители высшего политического руководства Украины без проблем ведут свои дела на территории РФ и Крыма.

Как подчеркнул Песков, Кремль пока не может публично назвать имена этих политиков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Напомним, на днях президент РФ раскритиковал попытки превратить Украину в антипод России.