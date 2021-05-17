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Политика

Ведущие бизнес и дела в РФ и в Крыму политики Украины известны Кремлю – составлен список

Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 13:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 13:07
1 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look
Dmitry Golubovich/Russian Look

В официальной резиденции президента России Владимира Путина пофамильно знают политиков Украины, ведущих дела и бизнес в РФ и в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил о том, что украинская власть несправедливо ведет себя по отношению к депутату Верховной Рады и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, активно продвигающему идею выстраивания грамотных экономических отношений с Россией. По словам главы государства, уже на протяжении многих лет представители высшего политического руководства Украины без проблем ведут свои дела на территории РФ и Крыма.

Как подчеркнул Песков, Кремль пока не может публично назвать имена этих политиков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Напомним, на днях президент РФ раскритиковал попытки превратить Украину в антипод России.

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