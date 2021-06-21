Василий Уткин обозвал Дмитрий Губерниева и нарвался на резкий ответ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил журналисту Василию Уткину, назвавшему его фриком после скандального интервью с Ольгой Бузовой.
Уткин, комментируя словесную перебранку Губерниева и Бузовой, написал, что не понял, как «срач двух фриков связан с чемпионатом Европы».
Губерниев выразил надежду, «что Василий сказал это не стоя перед зеркалом. А смотря какой-нибудь репортаж с чемпионата Европы, где люди, может быть, значительно менее талантливые, чем он, в очередной раз, без Васи, комментируют главный футбольный турнир».
Он добавил, «что такой талантливый человек как Василий, который, как известно, сейчас сконцентрирован на работе в пабах и в одной любительской футбольной команде, вернется в большое телевидение». Об этом Губерниев написал в своем Telegram-канале.
Губерниев и Бузова поссорились прямом эфире «Матч ТВ». Телезвезда постаралась мотивировать российскую сборную на игру зажигательной речью. После чего к эфиру подключился телеведущий, он пошутил над ее игрой во МХАТе и начал задавать ей провокационные вопросы.
Станислав Черчесов не пустит в раздевалку сборной России Ольгу Бузову для мотивации команды.