Новости – Политика
Политика
Вашингтон поможет Киеву обороняться деньгами
26 февраля, 2022 09:12
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Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/ Global Look Press
Вашингтон выделит Киеву 600 миллионов долларов. Соответствующее поручение подписал президент США Джо Байден.
Более половины этих средств (350 миллионов долларов) пойдут на оборонные нужды. В Белом доме не уточнили, на какие цели будут направлены оставшиеся средства, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза оценил проходящую спецоперацию на Украине.
Путин отметил, что не верит в переговоры с киевскими властями, которые не раз уже обманывали. При этом Москва готова идти на переговоры с руководством ВСУ, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Российский лидер призвал украинских силовиков отречься от «шайки наркоманов и неонацистов, взявших в заложники весь украинский народ».
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