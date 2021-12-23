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Политика
Вашингтон готов к переговорам с Москвой по безопасности в ближайшее время
23 декабря, 2021 20:28
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Pixabay
Вашингтон выразил готовность к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности. Такой заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией в ближайшее время.
Переговоры могут начаться уже в начале января.
При этом в Белом доме считают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности у границ Украины, пишет «РИА Новости».
Высокопоставленный чиновник, также отметил, что США предъявит России свои озабоченности по поводу действий Москвы.
Напомним МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности вблизи российских границ.
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