В США придумали ультиматум России из-за Крыма
Вашингтон и НАТО должны потребовать от Москвы «возвращения Крыма в состав Украины». Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Вашингтон не должен идти на уступки России, заявил он в интервью The Washington Post. Макфол считает, что Москва поставила США и НАТО ультиматум, имея ввиду требования о безопасности.
По его словам, нельзя идти на поводу у России. «Россия должна вернуть Крым Украине», - пишут «Известия».
Россия – США: ультиматум или давайте поторгуемся.
США и страны НАТО ни при каких обстоятельствах не пойдут на подписание соглашений о гарантиях безопасности, предложенных Россией.
Вместо этого, Вашингтон предъявит встречные требования и претензии - и тогда переговорный процесс затянется на длительное время.
Об этом рассказал в интервью «Русской планете» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.