Вам такое не к лицу: «ослепшей» Великобритании намекнули на нецивилизованное поведение
Заявления о прошедших российских выборах в Госдуму, которые допустило министерство иностранных дел Великобритании, недопустимы и расцениваются как попытка вмешаться во внутренние дела РФ. Так на слова британского МИД отреагировало российское посольство в королевстве.
В дипломатическом представительстве РФ подчеркнули, что заявление британского ведомства по состоявшимся выборам расценивается российской стороной как очередная попытка «вмешательства во внутренние дела России».
«Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций», - говорится в заилении посольства.
Представительство РФ отметило, что Лондон принципиально не замечает новшества, которые были внедрены в российскую избирательную систему. В частности, британская сторона не обратила внимание на то, что Россия впервые использовала технологию онлайн-голосования, а также вела видеотрансляции с избирательных участков. Кроме того, выборы проходили при участии наблюдателей.
«Вместо признания этих завоеваний гражданского общества мы видим в исполнении англичан бессмысленные заявления о «зажиме оппозиции» и организации голосования на «аннексированной территории Украины», - цитирует заявления российского посольства «ТАСС».
О заявлении Великобритании по выборам в России читайте в нашем предыдущем материале.