«Вам никто ничего не должен»: единоросс рассказал россиянам о своих политических амбициях
Депутат Ростовской-на-Дону городской думы, член партии «Единая Россия» Сергей Смирнов ответил на вопрос местных жителей о том, какие интересы в политике он преследует. Ответ оказался неожиданным и довольно жестким.
«Донесение до народа российского факта, что вам никто ничего не должен», — заявил он в своём Instagram-аккаунте.
При этом он тут же подчеркнул — чтобы добиться изменений в стране, нужно не только в социальных сетях себя активно проявлять, не уточняя, каким образом сам он намерен решать накопившиеся в городе проблемы, передаёт «Блокнот».
Сергею Смирнову 37 лет. Местные СМИ сообщали ранее, что политик задолжал налоговой 24 миллиона рублей. Единоросс информацию опроверг, но признался, что действительно судится со службой.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин поручил ОНФ разобраться с жалующимися на жизнь россиянами.