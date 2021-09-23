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Политика
Валерий Курдюков больше не посол Беларуси
23 сентября, 2021 09:59
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President.gov.by
Валерий Курдюков перестал быть послом Беларуси. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
В документе от 20 сентября говорится, что Курдюков освобожден от должности согласно пункту 20 статьи 84 Конституции. Причины отставки не называются.
Напомним, Курдюков был Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Чехии. Он возглавил дипмиссию в 2015 году.
В июне при назначении послов в трех странах Лукашенко предупредил о необходимости безоговорочно поддерживать политику белорусского руководства. Он дал установку, «чтобы предательств не было».
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