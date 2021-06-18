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Политика
«Чтобы предательств не было»: Лукашенко назначил послов и заранее предостерег их
18 июня, 2021 15:37
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в трех странах и предупредил их о необходимости безоговорочно поддерживать политику белорусского руководства. Глава республики предупредил об одном - «чтобы предательств не было».
Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу. Он напомнил, что послы представляют страну и президента.
«Если нет или изменилось мнение — надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что «я не могу», - сказал глава Беларуси. Его цитирует «Интерфакс — Запад».
Белорусский президент вспомнил, что единичные предательства случались, но «это неприемлемо».
Ранее сообщалось, что еще одна страна приняла санкции в отношении Лукашенко и связанных с ним лиц.
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