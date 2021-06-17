«Усатый доигрался» - Александру Лукашенко «прилетело» с неожиданной стороны
Еще одна страна приняла санкционные ограничения в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ряда связанных с его режимом лиц. На этот раз – Новая Зеландия. Сообщение о принятии ограничений за авторством министра иностранных дел было размещено на сайте правительства страны.
Согласно сообщению, Новая Зеландия запрещает въезд на свою территорию лично Лукашенко, а также его ближайшим подчиненным – сотрудникам администрации. Также запрещается въезд силовикам и сотрудникам избирательной комиссии республики. Всего в черный список попало более 50 человек.
«Новая Зеландия ясно дала понять, что действия режима Лукашенко неприемлемы», — заявила глава новозеландского МИД Наная Махута.
По её словам, власти решили присоединиться к зарубежным партнерам, которые уже приняли антибелорусские санкции, чтобы «предотвратить выдачу виз отдельным лицам, причастным к этим злоупотреблениям».
Кроме того, в сообщении правительства выражается озабоченность в связи с принудительной посадкой в Минске борта Ryanair и последующим арестом оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги
«Мы приветствуем начало расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации», — подчеркнула министр.
Ранее стало известно, что инцидент с Ryanair в Беларуси обсуждался на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.