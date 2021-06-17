Байден – Путин – Беларусь. Как российский президент отреагировал на версию американцев по Ryanair?
В ходе саммита президентов США и России был затронут инцидент с бортом Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного белорусского Романа Протасевича. Об этом на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путин сообщил американский лидер Джо Байден.
Президент США сообщил, что поделился «обеспокоенностью» американской стороны по поводу случившегося в Беларуси. При этом, российский президент спорить с Байденом не стал, лишь сообщил, что имеет альтернативное видение ситуации.
«Он (Владимир Путин – прим.) не спорил с тем, что произошло. Он только сказал, что у него другое мнение насчет того, что с этим делать», - глава Штатов.
Прямую трансляцию пресс-конференции американского лидера вел YouTube-канал PBS.
Что именно Байден сказал своему российскому коллеге об инциденте с Ryanair, он не уточнил. Вместе с тем напомним, что после событий в Минске Вашингтон присоединился к волне осуждения и санкций против действующего в Беларуси политического режима и белорусских госпредприятий.
Ранее история с задержанным Романом Протасевичем получила неожиданное продолжение, подключилась третья и даже четвёртая сторона.