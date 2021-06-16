Украина прознала про лестное сообщение о Лукашенко и службах Беларуси и потребовала объясниться. Замешана третья сторона.

Политика

Украинское посольство в Минске потребовало от властей Беларуси предоставить объяснения по заявлению от Генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР), которое было опубликовано 16 июня. Речь идёт об информации о том, что следователи из ЛНР провели некоторые «следственные действия» с задержанным в белорусской столице оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. О претензиях к Беларуси сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Некоторый политический казус заключается в том, что Украина не признаёт ЛНР как самостоятельную республику. Предоставление же доступа к задержанному Протасевичу можно трактовать как признание ЛНР самостоятельным государством со стороны Беларуси. Этим и возмутилась украинская сторона

«Министерство иностранных дел Украины требует объяснений от Минска в связи с допросом арестованного в Белоруссии оппозиционного блогера Романа Протасевича представителями так называемой ЛНР, что выглядит как признание ее субъектности», - заявил представитель МИД Украины.

Также Николенко заявил, что к произошедшему причастна Россия, которая управляет структурами ЛНР и допрос Протасевича призван наделить Луганскую республику признаками самостоятельного государства.

«Сообщение о проведении следственных действий в Белоруссии следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности», - сказал он.

По его словам, инцидент с допросом оппозиционного журналиста только подтверждает версию о том, что «операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию».

Николенко добавил, что украинская сторона видит опасность в сближении Беларуси с Россией и будет реагировать на это, передаёт «ТАСС».

Ранее сегодня, 16 июня, глава Генпрокуратуры ЛНР выразил благодарность силовым службам Беларуси и лично президенту Александру Лукашенко за то, что Минск дал следователям возможность провести работу с Протасевичем. Подробнее об этом рассказывалось в нашем материале, против журналиста нашли «неопровержимые доказательства» в причастности к убийствам на Донбассе.