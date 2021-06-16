«Неопровержимые доказательства»: пойманный Лукашенко оппозиционер причастен к убийствам людей
Журналист и сооснователь оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич участвовал в деятельности запрещенной в России группировки «Азов» на Донбассе. Также он причастен к убийствам мирных людей. Об этом заявила Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР). Сообщение главы ведомства Сергея Горенко было опубликовано на сайте ведомства
Согласно заявлению, сотрудники Генпрокуратуры ЛНР провели «необходимые следственные действия» с задержанным в Минске Протасевичем. Такую возможность им предоставили белорусские силовые ведомства и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Со слов главы Генпрокуратуры ЛНР, благодаря проведенной работе сотрудникам «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства» того, что Протасевич имел отношение к «националистической проукраинской» группировке «Азов»*, а также причастен к «зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг.». Кроме того, задержанный журналист допускал применение «запрещенных средств и методов войны».
Признательные показания, которые дал Протасевич, позволили службам ЛНР «значительно продвинуться» в расследовании. Полученные данные станут основанием для обращения в Европейский суд по правам человека и в Международный уголовный суд, сообщил Генпрокурор.
*Формирование «Азов» считатеся запрещенным в РФ.
Напомним, Протасевич был задержан в результате принудительной посадки в Минске борта Ryanair.