Валентину Матвиенко попросили разрешить трудящимся подросткам голосовать на выборах
16-летние подростки в России на самом деле гораздо самостоятельнее, чем кажутся на первый взгляд - с этого возраста им разрешено работать, причем официально. Поэтому данная категория лиц должна иметь возможность голосовать на выборах, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Он считает, что поскольку подростки сталкиваются в столь юном возрасте с налоговой политикой и трудовыми отношениями, необходимо позволить им стать избирателями, чтобы они могли «влиять на собственную жизнь». Орлов направил главе Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой рассмотреть его предложение и внести соответствующие изменения в федеральное избирательное законодательство, передает RT.
Ранее стало известно о намерении Центральной избирательной комиссии судиться с журналистами, освещавшими выборы.