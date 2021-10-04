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Политика
«Исков будет немало»: ЦИК собрался судиться с освещавшими выборы журналистами
4 октября, 2021 12:32
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CEC Russia/via Globallookpress.com
Центральная избирательная комиссия намерена подать в суд на журналистов, распространяющих заведомо ложную информацию и клевету о минувших в стране выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что из-за соответствующих публикаций СМИ не пострадают, но есть претензии к авторам текстов. Например, первый иск будет подан к Анатолию Кантору из «АПН Северо-Запад». По словам председателя Центризбиркома, журналистам придется выплатить штрафы, «будем переводить эти деньги детям, нуждающимся».
«Исков в журналистам будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря», - цитирует Памфилову Znak.com.
Ранее стало известно, сколько обращений поступило в ЦИК в дни голосования и во время установления его результатов.
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