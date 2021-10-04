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Политика
«Нарушения подтвердились»: Элла Памфилова о прошедших в стране выборах в Госдуму
4 октября, 2021 12:09
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Federation Council of Russia/Flickr.com
В дни голосования и во время установления его итогов в Центральную избирательную комиссию поступило 1244 обращения в письменном виде. Они касались вопросов проведения выборов разного уровня.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, свыше 95% жалоб, то есть 1184 письма, уже направлены на рассмотрение в региональные комиссии.
«Только 60 обращений подлежали рассмотрению в ЦИК. Нарушения подтвердились в 30 обращениях», — подчеркнула Памфилова, добавив, что ещё 18 писем направлены в правоохранительные органы на рассмотрение, передаёт Telegram-канал «ЦИК России».
Ранее ЦИК потребовал аннулировать итоги голосования на выборах в Госдуму на пяти избирательных участках в Петербурге.
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