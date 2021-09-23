ЦИК требует от Петербурга отмены итогов голосования на выборах в Госдуму на пяти избирательных участках
Центризбирком хочет, чтобы петербургский избирком обратился в суд ради аннулирования итогов выборов в Государственную думу по пяти избирательным участкам. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Как уточнила Памфилова, петербургский избирком и окружные избирательные комиссии подозрительно быстро подсчитали. Она указала, что на участке №1379 в Московском районе в сейфе стопку заполненных бюллетеней, а затем председатель УИК попросила присутствующих удалиться под предлогом проведения дезинфекции, тогда же камеру видеонаблюдения прикрыли картоном.
Также Памфилова также напомнила про УИКи №757, 758, 771, откуда ночью увезли из-под камер сейфы. Показала она и №1991, где председатель комиссии во время эвакуации попал в помещение и повредил сейф-пакет.