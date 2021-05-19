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Политика
Валентина Матвиенко заговорила о локдауне после 10-дневных майских каникул
19 мая, 2021 15:20
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в стране. По ее словам, обстановка по-прежнему непростая, но вполне контролируемая.
Спикер СФ подчеркнула, что власти не видят оснований для введения локдауна в РФ. К тому же, большую роль в улучшении обстановки сыграли объявленные президентом страны Владимиром Путиным 10-дневные майские каникулы, передает «Интерфакс».
Ранее лидер России анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19.
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