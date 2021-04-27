Валентина Матвиенко пожаловалась на штамповку необдуманных законов. Особенно сейчас

Политика

Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко с критикой отозвалась о разрабатываемых в стране законах в предвыборный период. Она призвала коллег не пытаться производить впечатление на избирателей , а детально продумывать предлагаемые инициативы. Это касается региональных законодателей в том числе.

«Особенно в предвыборный период начинается штамповка таких законодательных инициатив. Коллеги, не надо. Лучше меньше, да лучше. Давайте работать ответственно», – цитирует спикера Совета федерации ТАСС.

Ранее стало известно, что в Центральной избирательной комиссии РФ пока не имеют представления о том, в каком формате проводить выборы в Госдуму в этом году.