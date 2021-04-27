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Политика
Валентина Матвиенко пожаловалась на штамповку необдуманных законов. Особенно сейчас
27 апреля, 2021 11:51
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко с критикой отозвалась о разрабатываемых в стране законах в предвыборный период. Она призвала коллег не пытаться производить впечатление на избирателей , а детально продумывать предлагаемые инициативы. Это касается региональных законодателей в том числе.
«Особенно в предвыборный период начинается штамповка таких законодательных инициатив. Коллеги, не надо. Лучше меньше, да лучше. Давайте работать ответственно», – цитирует спикера Совета федерации ТАСС.
Ранее стало известно, что в Центральной избирательной комиссии РФ пока не имеют представления о том, в каком формате проводить выборы в Госдуму в этом году.
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