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Политика
В ЦИК России не понимают как проводить выборы в Госдуму в этом году
26 апреля, 2021 13:53
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АГН Москва/Global Look Press
Подготовка к выборам в Государственную думу идет в России полным ходом. Тем временем в Центральной избирательной комиссии страны по-прежнему не определились, в каком формате данное мероприятие будет проводиться этой осенью.
«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования», – цитирует Памфилову Кремль.
По словам главы ЦИК РФ, в конце мая – середине июня ясность уже должна появиться.
Ранее Элла Памфилова выступила с требованием оказать необходимую медицинскую поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
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