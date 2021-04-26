В ЦИК России не понимают как проводить выборы в Госдуму в этом году

Политика

Подготовка к выборам в Государственную думу идет в России полным ходом. Тем временем в Центральной избирательной комиссии страны по-прежнему не определились, в каком формате данное мероприятие будет проводиться этой осенью.

«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования», – цитирует Памфилову Кремль.

По словам главы ЦИК РФ, в конце мая – середине июня ясность уже должна появиться.

Ранее Элла Памфилова выступила с требованием оказать необходимую медицинскую поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.