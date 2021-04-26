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Политика

В ЦИК России не понимают как проводить выборы в Госдуму в этом году

Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 13:53
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 13:53
1 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Подготовка к выборам в Государственную думу идет в России полным ходом. Тем временем в Центральной избирательной комиссии страны по-прежнему не определились, в каком формате данное мероприятие будет проводиться этой осенью.

«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования», – цитирует Памфилову Кремль.

По словам главы ЦИК РФ, в конце мая – середине июня ясность уже должна появиться.

Ранее Элла Памфилова выступила с требованием оказать необходимую медицинскую поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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ТЕГИ
Выборы
Госдума
ЦИК
Элла Памфилова
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