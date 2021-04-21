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Политика
Элла Памфилова требует оказать Алексею Навальному медицинскую помощь
21 апреля, 2021 14:06
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CEC Russia/via Globallookpress.com
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заступилась за российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК №2 во Владимирской области, и переведенного временно в областную больницу для осужденных из-за ухудшения состояния здоровья на фоне голодовки. Она потребовала оказать политику помощь.
Памфилова надеется, что медицина будет выведена из ведения ФСИН, а Навальный получит необходимую медпомощь, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее оппозиционер рассказал через своего адвоката о самочувствии.
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