Валентина Матвиенко недовольна результатами выборов в Госдуму из-за российских женщин
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко расстроена результатами выборов в Государственную думу страны. Всё дело в женщинах, а именно в их недостатке.
По словам спикера, доля представительниц женского пола, ставших депутатами в новом составе нижней палаты парламента, немного превышает 16%.
«Это не тот результат, которого ждало, уверена, общество и, конечно, женское сообщество России», - заявила Матвиенко.
При этом она подчеркнула, что в Госдуму пришло немало ярких и интересных депутатов, им предстоит стать «проводниками женской повестки в ГД», передает «Парламентская газета» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
Ранее Матвиенко рассказала, при каких условиях Россия будет готова сотрудничать с талибами*.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.