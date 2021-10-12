Сотрудничество России с талибами* зависит от афганских женщин
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила сотрудничество с представителями радикального исламистского движения «Талибан»*. Но для этого необходимо прояснить положение женщин в Афганистане.
По словам спикера верхней палаты российского парламента, развитие ситуации в республике с приходом к власти талибов* беспокоит сейчас всех. Но международного сообщество будет готово обсудить с ними возможности взаимодействия, «с учетом в том числе положения женщин». Если радикалы будут продолжать ущемлять их права, это напрямую повлияет на форматы сотрудничества, передает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что талибы* намерены добиться от российских властей признания нового правительства в Афганистане и ожидают поступления денег.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.