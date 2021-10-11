Талибы* намерены добиться признания Россией нового правительства в Афганистане и ждут денег
Радикальное исламистское движение «Талибан»* рассчитывает на сотрудничество с Россией. По словам представителя радикалов Забихуллы Муджахида, в настоящее время ведутся переговоры с властями РФ о признании правительства в Афганистане и открытии посольств.
Он подчеркнул, что это условие является минимальным и основным в вопросе взаимодействия с государствами. Не исключено, что торговые отношения с РФ тоже выйдут на новый уровень, поскольку для талибов* Россия является «важной страной» в сфере экономики. Муджахид подчеркнул — было бы неплохо, если бы российские власти оказали исламской республике финансовую поддержку, поскольку за годы войны многие объекты попросту разрушились.
В заключение он добавил — скоро будет запущено международного авиасообщение из аэропорта Кабула, а том числе в Россию, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, когда Беларусь будет готова признать талибов* и как это решение связано с президентом РФ Владимиром Путиным.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.