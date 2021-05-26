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Политика

Власти пошли на неожиданный шаг в вопросе вакцинации россиян

Артем Денисов
26 мая, 2021 00:19
1 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 00:19
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кабмин России внес в Госдуму проект закона о включении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

В настоящее время в него входят уколы против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции, а также гриппа.

Как следует из пояснительной записки к документу, который рассмотрят депутаты, закупка препаратов против COVID-19 будет осуществляться за счет федерального бюджета. На это потребуется 75,8 млрд рублей в 2021–2023 годах, сообщает РБК.

Напомним, ранее первый российский регион объявил о принудительной вакцинации 25 мая. Позже из релиза убрали слово «обязательная». Примером Якутии заинтересовались в Ханты-Мансийском автономном округе.

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