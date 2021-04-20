Вакцину долго готовы не пускать в ЕС: у европейских ученых нет многих важных данных о «Спутнике V»

Политика

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится в Евросоюзе не раньше, чем в конце 2021 года. Об этом заявил один из главных противников препарата - комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», - сказал он в интервью Le Figaro.

Первым шагом станет апробация вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Регулятор изучит российское досье на вакцину.

Этот этап осложняется тем, что в досье до сих пор не хватает данных. По этой причине процесс оценки займет больше времени.

Ранее еврокомиссар заявлял, что в случае одобрения регулятором использование вакцины будет нецелесообразным, так как препарат поступит слишком поздно.

Сейчас в Европе доступны четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson. На два последних препарата в ЕС действуют ограничения в связи с возможными побочными эффектами. Сообщалось, что немцы массово едут в Москву за «Спутником V».