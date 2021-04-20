Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Вакцину долго готовы не пускать в ЕС: у европейских ученых нет многих важных данных о «Спутнике V»

Лилия Караева
20 апреля, 2021 08:31
2 мин
Лилия Караева
20 апреля, 2021 08:31
2 мин
Вакцинация от коронавируса
dpa/Globallookpress

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится в Евросоюзе не раньше, чем в конце 2021 года. Об этом заявил один из главных противников препарата - комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», - сказал он в интервью Le Figaro.

Первым шагом станет апробация вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Регулятор изучит российское досье на вакцину.

Этот этап осложняется тем, что в досье до сих пор не хватает данных. По этой причине процесс оценки займет больше времени.

Ранее еврокомиссар заявлял, что в случае одобрения регулятором использование вакцины будет нецелесообразным, так как препарат поступит слишком поздно.

Сейчас в Европе доступны четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson. На два последних препарата в ЕС действуют ограничения в связи с возможными побочными эффектами. Сообщалось, что немцы массово едут в Москву за «Спутником V».

Поделиться
ТЕГИ
Спутник V
Европейское агентство по лекарственным средствам
Тьерри Бретон
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!