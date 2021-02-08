Вакцина AstraZeneca показала меньшую эффективность от штамма COVID-19 из ЮАР
Вакцина от COVID-19 от компании AstraZeneca не предотвращает течение коронавируса средней тяжести в случае заражения южноафриканским штаммом.
После введения двух доз препарата признаки защиты от южноафриканского варианта коронавируса средней тяжести не проявляются, говорится в исследовании.
При этом ученые не проверяли эффективность вакцины с учетом тяжелого течения коронавируса, пишет Financial Times.
Напомним, эффективность вакцины AstraZeneca составляет лишь 62 процента, поэтому австралийские ученые предложили отказаться от нее и использовать препараты, чья эффективность выше.
Специалист выразил недоверие к зарубежным вакцинам, которые сделаны по новым технологиям и неизвестно какие побочные эффекты могут вызывать, а также рассказал о третьем этапе проверки «Спутник V».