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Вакцина AstraZeneca показала меньшую эффективность от штамма COVID-19 из ЮАР

артем
8 февраля, 2021 03:01
1 мин
артем
8 февраля, 2021 03:01
1 мин
вакцина
Youtube / CBC News

Вакцина от COVID-19 от компании AstraZeneca не предотвращает течение коронавируса средней тяжести в случае заражения южноафриканским штаммом.

После введения двух доз препарата признаки защиты от южноафриканского варианта коронавируса средней тяжести не проявляются, говорится в исследовании.

При этом ученые не проверяли эффективность вакцины с учетом тяжелого течения коронавируса, пишет Financial Times.

Напомним, эффективность вакцины AstraZeneca составляет лишь 62 процента, поэтому австралийские ученые предложили отказаться от нее и использовать препараты, чья эффективность выше.

Специалист выразил недоверие к зарубежным вакцинам, которые сделаны по новым технологиям и неизвестно какие побочные эффекты могут вызывать, а также рассказал о третьем этапе проверки «Спутник V».

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вакцина
AstraZeneca
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