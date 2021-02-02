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В зашедшем в тупик споре по поводу «Северного потока-2» возникло движение

Лилия Караева
2 февраля, 2021 16:02
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 16:02
2 мин
Северный поток-2
Nord-stream2.com

США впервые намекнули о готовности разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и частично снять санкции. Однако новое руководство Штатов ждет предложений от германской стороны, которые устранят опасения по поводу проекта.

Об этом написала газета Handelsblatt со ссылкой на источник в американской администрации.

«... Впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение», - говорится в публикации.

США ждут пакетного предложения от Германии. В частности, американцев интересует, чтобы вопрос реализации трубопровода был связан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию в случае, если транзитные поставки через Украину сократятся.

Правительство Германии пока не подготовило таких уступок, чтобы начинать переговоры.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что судьба проекта разрешится в ближайшие недели. Он не исключал, что на газопроводе могут поставить крест. О возможности провала и полной остановки строительства говорили в «Газпроме».

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санкции
Северный поток-2
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