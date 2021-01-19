Nord-stream2.com

Строительство знакового для «Газпрома» газопровода «Северный поток-2» может быть свернуто из-за политического давления. О провале проекта компания заговорила впервые.

О возможной остановке говорится в проспекте еврооблигаций «Газпрома». Прекращение строительства связывают с исключительными обстоятельствами, пишет Reuters.

Эта оговорка появилась потому, что «Газпром» является публичной компанией и обязан предупреждать инвесторов о рисках до размещения долговых бумаг.

Если исключительные обстоятельства наступят, то от компании могут потребовать компенсаций.

Ранее стало известно, что экологи обжаловали разрешение на прокладку газопровода в немецких водах. Возможным сроком достройки «Северного потока-2» сейчас называют середину 2021 года. Проект планировали запустить в конце 2019-го.