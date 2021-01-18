В Германии заблокировали разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2»

Nord-stream2.com

Агентство DPA сообщает, что в Германии было опротестовано разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Протест подали две немецкие природоохранные организации - Nabu и DUH. Ранее разрешение на строительство выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH).

В ведомстве подтвердили, что получили от организаций заявления с протестом против строительства. Таким образом, новое разрешение на прокладку трубопровода пока не имеет силы.

Напомним, в конце прошлой недели BSH расширило время действия ранее выданного разрешения на строительство «Северного потока-2». Суда-трубоукладчики получили возможность проводить работы в немецких водах вплоть до мая 2021 года, передаёт «Интерфакс».