Новости – Политика
Политика
В Южной Осетии сменился президент
14 мая, 2022 11:19
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Фото tg ИА «Рес» Южная Осетия
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в Южной Осетии. Об этом сообщили в ЦИК республики.
Гаглоев набрал 56,09% голосов. За действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова проголосовали 40,90% по итогам подсчета 100% бюллетеней.
Как сообщил представитель ЦИК, общая явка на голосовании составила 73,93%.
Президентские выборы в Южной Осетии прошли 8 мая. Инаугурация Гаглоева состоится 24 мая, сообщает телеграм-канал Shot.
В Южной Осетии назначена дата референдума о присоединении к России.
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