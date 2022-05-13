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Политика
В Южной Осетии назначена дата референдума о присоединении к России
13 мая, 2022 20:43
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Южной Осетии назначена дата проведения референдума по вопросу присоединения к России.
Дату назначил действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Референдум по вопросу вхождения республики в состав России состоится 17 июля.
Инаугурация победившего на прошедших в мае президентских выборах Алана Гаглоева пройдет после 21 мая.
Гаглоев ранее заверил, что референдум пройдет, «как только наступит время», - пишет «РИА Новости».
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