В Евросоюзе не понравились ответные российские санкции

Политика

Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов был вызван в Евросоюз, в связи с российскими санкциями против европейских представителей.

Как сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, Чижову будет выражен решительный протест в связи с санкциями РФ.

Ранее на сайте МИД России был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию РФ, пишут «Известия».

Швецию склоняют к введению санкций против России из-за взрывов в Чехии.