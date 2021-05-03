Новости – Политика
Политика
В Евросоюзе не понравились ответные российские санкции
3 мая, 2021 14:07
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Pixabay
Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов был вызван в Евросоюз, в связи с российскими санкциями против европейских представителей.
Как сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, Чижову будет выражен решительный протест в связи с санкциями РФ.
Ранее на сайте МИД России был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию РФ, пишут «Известия».
Швецию склоняют к введению санкций против России из-за взрывов в Чехии.
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