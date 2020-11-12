В Европе объяснили нежелание закупать российский препарат «Cпутник V»

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Евросоюз не собирается использовать российскую вакцину от коронавируса, несмотря на более высокий показатель эффективности. Нежелание блока закупать препарат объяснили ориентацией на европейские компании при выборе препарата.

Об этом сказал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», - цитирует Мамера ТАСС.

Представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель ведет переговоры с разными компаниями, которые занимаются разработкой препарата.

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт на предзаказ 300 миллионов доз вакцины германской фармакологической компании BioNTech и американской Pfizer.

Россия первой зарегистрировала вакцину «Спутник V». В мире существует около 170 проектов по разработке препарата.

Ранее сообщалось об очередном случае заражения коронавирусом после вакцинации «Спутником V».