Российские врачи продолжают заражаться COVID-19 после прививки «Спутник V»

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Еще один медик в России заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины «Спутник V». До этого у трех врачей из Алтайского края выявили COVID-19 после вакцинации.

О заражении медика в Кузбассе рассказала первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина. Коронавирус выявлен на пятые-шестые сутки после прививки.

Зеленина отметила: «...Говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением».

По ее словам, иммунитет у привитых начинает вырабатываться после первой прививки, но окончательно формируется только после второй, пишет РИА Новости.

Ранее в Алтайском крае объяснили, что врачи заразились из-за отсутствия иммунитета к болезни при встрече с вирусом.

Накануне сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 92%.