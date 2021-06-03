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Политика
В Еврокомиссии анонсировали скорое введение новых санкций против Беларуси
3 июня, 2021 14:14
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Pixabay
Еврокомиссия продолжает работать над реализацией целевых ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц Беларуси, а также дальнейших адресных экономических санкций. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано.
По словам Стано, работа над санкционным списком продолжается, делается все необходимое для реализации решения. Он выразил надежду, что уже в скором времени будет конкретный результат, пишет «РИА Новости».
Светлана Тихановская рассказала о «долгожданных» для белорусов санкциях.
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